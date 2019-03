Kratky macht sich über Wurst lustig

Conchita ist jetzt Wurst, das enthüllte der Künstler Tom Neuwirth, der 2014 für Österreich den Song Contest gewann, am Freitag auf seiner Instagramseite. Für ein neues Projekt will er in Zukunft neben seinem Alter Ego Conchita auch unter dem Namen Wurst auftreten. Im Video zu seinem ersten Wurst-Song „Trash all the Glam“ zeigt sich Neuwirth als geschlechtsloses Wesen in einem Ganzkörperlatexanzug.