Last-Minute-Tor! Lustenau zwingt Horn in die Knie

Der SC Austria Lustenau hat seine sieglose Serie in der 2. Liga am Sonntag beendet. Die Vorarlberger setzten sich zum Abschluss der 18. Runde zu Hause gegen Schlusslicht SV Horn mit 2:1 (1:0) durch. Für die späte Entscheidung sorgte ein Kopfball von Willian in der zweiten Minute der Nachspielzeit.