Fünf Verletzte: Auto flog 30 Meter durch die Luft

Fünf Verletzte hat es am späten Samstagabend bei einem Unfall in Obertrum im Bundesland Salzburg gegeben. Um 22.36 Uhr kam ein Alkoholisierter (20) mit seinem Pkw von der Straße ab, fuhr über eine Wiese, hob auf einem Hügel ab, flog 30 Meter durch die Luft, rammte einen Straßenpflock, überfuhr erneut die Straße und krachte in einen Baum.