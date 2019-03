Bosnier (39) war auf Beutetour bei Bekannten

Nach einem Einbruchsversuch in Kufstein, bei Bekannten des Angeklagten, geriet dieser in Verdacht. „Ich war zum Tatzeitpunkt in Bosnien“, gab der einschlägig Vorbelastete an. Die Richterin hielt ihm aber vor, dass sein Handy genau zu dieser Zeit bei einem Funkmasten in der Festungsstadt eingeloggt war - Leugnen eher zwecklos.