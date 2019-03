Miss Teen Universe (19) an Herzinfarkt gestorben

War noch mit Freunden unterwegs

Die 19-Jährige, die knapp 160.000 Abonnenten auf Instagram hat, war mit ihrer Familie in Westendorf, berichtet die holländische Zeitung „De Limburger“. Am Abend vor ihrer Herzattacke war Lotte mit Freunden unterwegs, aber kam in guter Verfassung und ohne Beschwerden zurück. Erst als sie am nächsten Morgen nicht zum Frühstück erschien, machten sich ihre Eltern Sorgen.