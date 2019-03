Mit „Hoftrac“ in Sistrans über Böschung gekippt

Der Einheimische war gegen 13.45 Uhr mit Arbeiten auf einem Lagerplatz in Sistrans beschäftigt. Nach eigenen Angaben sei er mit dem “Hoftrac“ durch einen Fahrfehler an der Grundstücksgrenze über eine Böschung gekippt. Das Fahrzeug blieb auf der linken Seite liegen, der 70-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer an der Hüfte und musste in die Klinik Innsbruck gebracht werden.