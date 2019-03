„Die Gefahr von Lawinen ist weiter allgegenwärtig“

Forststraßen als Gefahr

Der ständige Wechsel zwischen Wärme und Kälte (in den nächsten Tagen wird es wieder spürbar kühler) verstärkt dies nun. „Dazu kommt der starke Wind, der den kalten Schnee in höheren Lagen, wie etwa am Hochschwab, verfrachtet. Und auch wenn es nun wieder kälter in der Steiermark wird, die Gefahr von Gleitschneelawinen und Schneebrettern ist allgegenwärtig und wird uns noch länger in diesem Winter begleiten“, rät Podesser auch weiterhin zur allergrößten Vorsicht.