Riesiger Felsbrocken stürzte in Kössen auf Haus

Trotz Steinschlagnetz am Berg schaffte es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr der Felsbrocken, dieses zu durchschlagen. Der Stein schlug erst am Dach eines Einfamilienhause auf, krachte auf die Hauseinfahrt und rollte schließlich auf die Fahrbahn der Walchseebundesstraße. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Johann Ehrensberger, zuständiger Straßenmeister aus Kufstein machte sich mit der Polizei Kössen ein Bild vor Ort: „Vorsorglich sind Betonleitwände nun aufgestellt worden, am Donnerstag wird sich ein Landesgeologe die Sache ansehen.“