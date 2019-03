Zeuge belastet Grasser: „Ein abgekartetes Spiel“

Die Richterin fragt nach: „Was war abgekartet?“ Zeuge Ramprecht: „Der Vergabeprozess für die Buwog. Dabei sollte die Firma gewinnen, wo am meisten herausschaut, hat Plech gesagt.“ Der Immobilienmakler habe ihm danach sogar zehn Millionen Schilling „Schweigegeld“ angeboten, weil er ob dieser Enthüllungen so empört gewesen sei - was er aber empört abgelehnt habe, so Ramprecht.