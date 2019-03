Gold-Jessi vorm nächsten Coup

Allzu viel Zeit bleibt allerdings nicht zum Feiern. Bereits am Donnerstag steht in Krasnojarsk mit dem Riesentorlauf der nächste Wettkampf am Programm. „Aber da habe ich keine großen Erwartungen ins Rennen“, erklärte Gfrerer, die an der Universität Salzburg Wirtschaft und Recht studiert. Dennoch könnte sie ihre Medaillensammlung in Russland noch vergrößern. „Beim Slalom am Sonntag erwarte ich mir schon eine Topplatzierung“, strotzte die Atomic-Pilotin nur so vor Selbstvertrauen. Kein Wunder: Mit Startnummer 30 war die Lungauerin trotz nachlassender Pistenbedingungen die achtschnellste Zeit im Kombi-Slalom gefahren. Und Doppelgold verleiht ihr ohnehin Flügel.