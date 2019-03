Manuel Feller: Genialer Konter auf Ausfall-Kritik

„Sechs Ausfälle in der bisherigen Weltcup-Saison? Ist eh gar nicht so viel. Das hab‘ ich im Vorjahr allein im Slalom zusammengebracht.“ Manuel Feller erwies sich bei seinem Besuch im krone.at-Sportstudio im verbaler Hochform. Als neues „Airwaves“-Testimonial spricht der Ski-Exzentriker mit Moderator Michael Fally über den von ihm promoteten Spezial-Kaugummi, sein Abschneiden bei der WM, die Probleme im Riesentorlauf, eben die hohe Ausfallquote (ca. bei Minute 15:35) und auch über die Doping-Causa (ab ca. Minute 20) - Feller kennt Max Hauke nämlich gut, sie gingen gemeinsam in die Schule. Das ganze Interview gibt‘s hier im Video (siehe oben).