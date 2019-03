Deutscher Arzt wurde mit Sprengfalle getötet

Zwei Verletzte durch mit Sprengstoff manipulierten Holzscheit

Am Sonntag wurden ebenfalls im Kreis Kaiserslautern bei einer weiteren Explosion zwei Menschen verletzt, als ein mit Sprengstoff versehenes Holzscheit in ihrem Kamin explodierte. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Menschen gefährdet sein könnten. Es sei nicht auszuschließen, dass der 59-Jährige „vor seinem Tod Vorkehrungen getroffen habe, um ihnen zu schaden“, hieß es. Personen, die mit ihm in „problematischer privater oder geschäftlicher Beziehung“ standen, würden dringend gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.