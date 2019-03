Das Nest für den Köflacher Storch ist jetzt fertig

Ratlos auf dem Dach

„Die Aufregung war größer, als wenn wir einen Tag Stromausfall hätten!“, beurteilte Ernst Knes, Chef der Stadtwerke Köflach, die Lage. Auch der Bürgermeister war, gelinde gesagt, verstimmt. „Wir haben den Hausbesitzern vorab deutlich gesagt, dass die Entfernung eines Nestes so nicht rechtlich ist“, so Helmut Linhart. Gemacht wurde es dennoch; Konsequenzen daraus werden geprüft. Jedenfalls setzte der Bürgermeister sämtliche Hebel in Bewegung, um ein Ersatznest zu schaffen. Doch der Storch selbst machte seinen Helfern einen Strich durch die Rechnung, reiste verfrüht an. Und saß ratlos auf dem Dach. Die engagierten Stadtwerke wollten daraufhin den Horst Samstag fertig stellen – doch dafür war Beton nötig, den konnte man am Samstag wegen den LKW-Fahrverbotes nicht anliefern!