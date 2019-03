Frontaler im Pitztal: Zwei Personen verletzt

Samstag gegen 15.50 Uhr kam ein 23-jähriger Oberländer mit seinem Auto auf der L 16 im Gemeindegebiet von St. Leonhard am so genannten „Rauhen Bichl“ ohne ersichtlichen Grund auf den linken Fahrstreifen und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 73-jährigen Deutschen. Der 23-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der deutsche Lenker wurde ebenfalls verletzt, konnte aber von einem Arzt in St. Leonhard ambulant behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.