Steirischer Härtetest für den TV-Koch Tim Mälzer

Eine echte Herausforderung hatte zuletzt TV-Koch Tim Mälzer auf dem Grazer Kaiser-Josef-Platz zu meistern. Für „Kitchen Impossible“ muss Mälzer bekanntlich in ganz Europa knifflige Gerichte nachkochen, jetzt verschlug es ihn in die Steiermark. Die Sendung wird am Sonntag um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt.