Immer mehr Grazer bauen ihr eigenes Gemüse an

„Urban Gardening“ ist in den 1970er-Jahren in New York entstanden. Damals begannen Bewohner der Millionenstadt damit, auf kleinen Flächen, wie zum Beispiel auf Dächern von Wolkenkratzern, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen. In den letzten Jahren ist der Trend auch in der Murmetropole angekommen.