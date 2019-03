Sammer geht mit Dortmund-Abwehr hart ins Gericht

Der Europameister von 1996 ist seit Sommer zurück in Dortmund - als Berater. Bevor intern Hinweise zu geben, ging er in seiner Funktion als Experte des TV-Senders Eurosport mit der jungen Defensive des Vereins hart ins Gericht. Vor allem die individuellen Fehler der Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou (19) und Achraf Hakimi (20) vor den zwei Gegentoren durch Dong-won Ji (24., 68.) prangerte er an. „Das (zu verhindern) macht Champions aus - und mit 19 oder 20 kannst du noch kein Champion sein“, sagte Sammer.