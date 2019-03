Denn im Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite brach am Dienstag in den Morgenstunden ein Feuer aus - die herbeigeeilten Rettungskräfte wurden vom parkenden Fahrzeug behindert. Ihnen blieb laut eigenen Angaben nichts übrig, als die Scheiben einzuschlagen, um den Schlauch durch das Auto zu legen. Der Brand konnte schließlich in etwa 15 Minuten gelöscht werden. Ein Erwachsener und sechs Kinder wurden aus dem Haus gerettet und vom Roten Kreuz betreut.