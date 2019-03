Rettung steht im Dauer-Stau

Primar Gernot Pauser, lange Chef des Salzburger Landesspitals, schlägt Alarm: Wenn das Neutor gesperrt wird und der Verkehr in die Umgebung ausweichen muss, bleibt die Rettung auf der Fahrt zum Spital im Dauerstau stecken. Kaufleute in Mülln denken an Protest-Aktionen: „Es ist jetzt schon unerträglich.“