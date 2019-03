Bauwirtschaft liegt wegen Wetter gut

Bemerkenswert dabei ist die sinkende Arbeitslosigkeit in der Bauwirtschaft. AMS Tirol Landesgeschäftsführer Anton Kern kommentiert dies wie folgt: „Tirols Bauwirtschaft zeigt sich unbeeindruckt von aktueller Schneelage und startet fulminant in die heurige Saison.“ Was normalerweise für die Arbeit am Bau hinderlich ist, freut die Erholungssuchenden in unserem Land. „Die ausgezeichneten Bedingungen in den Tiroler Wintersportorten sorgen für eine gute Buchungslage und dadurch für eine hohe Beschäftigung im Tourismus“, führt Anton Kern weiter aus.