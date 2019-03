Stöger: „Düsseldorf-Iniesta“ will ins Nationalteam

So wie ganz Düsseldorf Stöger kennt. Der Österreicher hat sich in die Herzen der Anhänger gespielt und hat auch bei der „Krone“-Fußballerwahl einen eigenen Fanklub. Weil er mit seinem Spiel begeistert: Die präzisen Standards, die Pässe in die Tiefe – und die Laufbereitschaft. Beim 2:1-Heimsieg gegen Dortmund im Dezember spulte der 25-Jährige 13,65 Kilometer ab – zugleich Liga-Bestwert! Bitter für die Fortuna ist nur, dass er am Samstag nicht spielen kann: „Er hat einen grippalen Infekt. Er hat es am Mittwoch noch einmal mit lockerem Joggen probiert. Aber das geht einfach nicht fürs Wochenende", sagt sein Trainer Friedhelm Funkel.