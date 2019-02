Neue Spinnerei und Schloss sind auf Erfolgskurs

Kabarettfreunde werden in der Spinnerei in Traun weiterhin bestens bedient. Auf der Gästeliste stehen im Frühling Publikumslieblinge wie Herbert Steinböck (21. 3.), Viktor Gernot (29. 5.) oder Ingo Appelt (12. 6.). Dazu kommt Musikalisches von Stefan Jürgens (15. 3.) bis zur Falco Convention (13. 4.). Ebenfalls bewährt hat sich das Flamenco Festival, das im Vorjahr erstmals stattgefunden hat. Vor allem die Workshops waren restlos ausgebucht. Heuer geht das Festival von 12. bis 15. Juni in die zweite Runde.