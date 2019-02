„Kugel verfehlte das Herz um einen Zentimeter“

Immer wieder richten Tierhasser in Oberösterreich Unheil an! Ein aktueller Fall aus Grünau/Almtal beunruhigt: „Am Sonntag zu Mittag ist unser Kater Alex plötzlich vor der Tür gelegen und hat wahnsinnig gejammert. Ich hab’ ihn dann geschnappt und aufs Bett gelegt, plötzlich waren meine Hände blutig“, erzählt Daniela Hitzenberger aus Grünau/Almtal. In der Tierambulanz Vorchdorf dann die traurige Gewissheit: „Der Kater wurde viermal angeschossen, zweimal wurde er im Brustkorb getroffen. Ein Schuss verfehlte das Herz um nur einen Zentimeter“, erzählt Tierärztin Charlotte Sontas von dem grausamen Vorfall. Seither liegt Kater Alex in der Tierklinik und kämpft um sein Leben. „Er ist noch nicht über den Berg, meine Tochter Josephine vermisst ihn wahnsinnig“, ist Daniela Hitzenberger traurig. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.