12-m-Kreuz für tote Soldaten beschäftigt US-Justiz

Errichtet wurde es eigentlich für stilles Gedenken, doch dieses Riesenkreuz (siehe Video oben) in den USA sorgt für lautstarken Streit. Erinnert werden soll mit dem Denkmal an Soldaten, die im Ersten Weltkrieg getötet wurden. Zwölf Meter ist es hoch, es steht auf öffentlichem Grund in Bladensburg im Bundesstaat Maryland und wird mit öffentlichen Geldern unterhalten. Genau das stört Kritiker - sie fordern, dass das Kreuz wegkommt.