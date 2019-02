Polizist überwältigt flüchtigen Einbrecher

Alles andere als leicht machte es ein Einbrecher der Polizei in Völs! Nachdem der verdächtige Kosovare (36) am Sonntagabend in ein Geschäftslokal eingebrochen war, wurde die Exekutive alarmiert. Die Beamten umstellten daraufhin das Gebäude, woraufhin der mutmaßliche Täter versuchte, die Flucht zu ergreifen. Ein Polizist nahm sofort die Verfolgung auf und konnte ihn überwältigen.