„Kuh-Urteil“: Immer mehr Bauern sperren Almen

„Werde unsere bösartigen Rinder trotzdem auf die Alm treiben“

Und offenbar genau diesen Weg schlug jetzt bereits so mancher Almbesitzer ein und kündigte diesen Schritt auch in den sozialen Medien an. „Ab sofort gilt auf meinen Almflächen im Nockgebiet für Jedermann/Frau und Hund ein absolutes Betretungsverbot“, ließ einer der Landwirte etwa auf Facebook wissen. Man könne sich derartige Urteile nicht leisten, führte der Almbauer weiter aus. „Ich werde unsere bösartigen Rinder trotzdem wieder auf die Alm treiben“, ließ er überdies wissen.