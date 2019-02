Steirer (61) stürzte im Wald von einer Leiter

Ein 61-Jähriger Oststeirer hat am Samstag bei Forstarbeiten durch den Sturz von einer Leiter schwere Verletzungen davongetragen. Der Forstwirt fiel in einem Wald bei Rohrbach an der Kulm (Bezirk Weiz) rücklings rund vier Meter in die Tiefe. Laut Polizeiauskunft trug er Verletzungen an den Brustwirbeln und der Halswirbelsäule davon und wurde ins LKH Graz geflogen.