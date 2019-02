Nach „Kuh-Urteil“ große Sorge um steirische Almen

Mutterkühe trampelten eine Deutsche tot, ein Tiroler Landwirt soll dem Witwer nun 490.000 Euro zahlen: So tragisch der tödliche Unfall auf der Kuhweide ist, so katastrophal könnte sich dieses Urteil auch auf unser Bundesland auswirken. „Die Bauern werden sich nicht mehr trauen, Kühe auf die Weiden zu lassen. Oder alles absperren“, so die düstere Prognose Betroffener.