Walserberg: Salzburg fordert dritte Kontrollspur

Am kommenden Mittwoch werden sich der Verkehrslandesrat und Landeshauptmann Haslauer in Berlin mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) treffen. Geht es nach den Wünschen des Landes, soll am Grenzübergang in Zukunft der Pkw- vom Lkw-Verkehr auf Salzburger Seite so früh wie möglich getrennt und separat kontrolliert wird. Zwei Spuren sollen dann für die Autos, eine für die Lastwagen zur Verfügung stehen. Bayern hatte in der Vergangenheit immer wieder beteuert, die Beeinträchtigungen klein halten zu wollen. Seit Herbst 2015 wird beim Autobahnübergang Walserberg kontrolliert, speziell an starken Reistagen kommt es immer wieder zu kilometerlangen Staus.