Mietvertrag für „Geisterhaus“ wird gekündigt

In den letzten Jahren war die Geschichte, die noch zwischen 2012 und 2014 in regelmäßigen Zeitabständen für Gesprächsstoff sorgte, längst in Vergessenheit geraten. Und so wundert es auch niemanden mehr, dass der ansehnliche, gläserne Prachtbau in der Fabrikstraße 14 seit nunmehr sechs (!) Jahren leer steht. Sechs Jahre, in denen die ohnehin finanziell schwer belastete Stadt Monat für Monat den Bestandszins an die GWG überweisen musste. Laut Kontrollamtsbericht von 2013 waren dies 12.451 Euro zuzüglich Betriebskosten und Mehrwertsteuer für die komplette Immobilie - allein für das ehemalige Hosi-Zentrum mussten so insgesamt rund 460.000 Euro fällig geworden sein. Eine Summe, die man zu berappen hatte, weil man einfach keinen Mieter fand.