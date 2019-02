Angst in Salzburg: Die Polizei kaputt gespart?

Auch Polizistin in Zivil wurde brutal attackiert

Im Oktober 2017 wird eine Pensionistin nach einem Raubüberfall im Andräviertel zum Pflegefall, im gleichen Jahr versucht ein Rumäne dreimal auf offener Straße in der Stadt Salzburg Frauen zu entführen. Dazu Kämpfe zwischen Tschetschenen in der Ignaz-Harrer-Straße, ein Mord im Lehener Park, Opfer ist ein Türke. Mord in Steindorf, Opfer ist ein Tschetschene. Im Juli 2016 wird ein Unternehmerehepaar in Sam zuhause gefesselt, misshandelt und ausgeraubt, ein Monat später überfällt ein Serienstraftäter aus Somalia (19) eine Polizistin in Zivil.