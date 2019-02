„Das ist ein Eingriff in freie Religionsausübung“

Viele Gottesdienste schon am Vormittag

Rein arbeitsrechtlich werde den Evangelischen mit diesem halben Feiertag ein ganzer freier Tag genommen, meint Superintendentialkurator Michael Axmann und erklärt: „Viele Gottesdienste finden in der Steiermark bereits am Vormittag des Karfreitag statt. In Zukunft werden also zahlreiche Evangelische um Urlaub ansuchen müssen, um den Gottesdienst besuchen zu können.“