Wenn Vogelstimmen für immer verstummen. . .

Auch deswegen ist der Bestand der Feldlerche in den vergangenen 20 Jahren um 49% zurückgegangen! „Sie kann in den heutigen Intensivkulturen, wo alles schneller, dichter, großflächiger wächst, oft nur noch eine einzige Brut aufziehen“, so Birdlife-Experten. Wenn Vögel auf Fahrspuren im Feld ausweichen, werden sie oft zur Beute. Oder von Landmaschinen überfahren.