Personalmangel trifft Lehrer

Das sollen garantieren, dass in jeder NMS-Klasse ein Lehrer steht. Denn mehr als ein Drittel der 5600 Professoren sind älter als 55 Jahre, heuer verabschieden sich knapp 300 in den Ruhestand, ebenso 2020 und 2021. Aber auch in den Volksschulen gehen in den kommenden Jahren deutlich mehr Pädagogen in Pension, als neue nachkommen. „Wir haben den Bund schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht. Passiert ist nichts“, ärgert sich Helmut Ertl. Der Vorsitzende des Zentralausschusses der Landeslehrer kritisiert die Umstellung der Lehrerausbildung.