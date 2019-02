Kabelbinder und Klebeband: Geiselnahme war geplant

Sie waren perfekt vorbereitet. Auf alles! Bewaffnet und mit Kabelbindern sowie Klebebändern im Gepäck, stürmten Pistolenräuber am Samstagabend in einen Supermarkt in Günselsdorf bei Baden in Niederösterreich. Wie berichtet, hielt das Räuberduo fünf Geiseln in Schach. Stiller Alarm wurde ausgelöst, ein Schuss fiel.