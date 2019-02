Neue Studie zeigt: Jeder Achte ist ein Impfgegner

„Die Zustimmung zu Impfungen steigt mit dem Alter, in Landeshauptstädten ist sie größer als in kleineren Gemeinden, in Ost- und Südösterreich höher als im Westen“, analysiert der steirische Ärztekammer-Präsident Herwig Lindner, ein klarer Befürworter des „Jaukerls“. Er kann sich auch vorstellen, die Auszahlung von Sozialleistungen an Impfungen zu koppeln. Und ist mit seiner Meinung nicht allein: Eine Impfpflicht in Form der teilweisen Koppelung von Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld befürworten knapp zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher.