Eisbären-Invasion: Nun rückt russische Armee aus

Die Inselgruppe im Nordpolarmeer ist militärisches Sperrgebiet. Tierschützer beklagen, dass aus diesem Grund keine adäquaten Erhebungen durchgeführt werden könnten, warum sich in letzter Zeit so viele Eisbären in bewohnten Gebieten tummeln. Es wird allerdings vermutet, dass die beschleunigte Eisschmelze in der Arktis als Folge des Klimawandels die Wildtiere vertreibt. In Siedlungen würden sich die Bären nun einen Wettstreit um Nahrung liefern. Den Einsatz zum Abtransport der Eisbären schätzen Tierschützer als „alles andere als leicht“ ein.