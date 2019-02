Streich: „Kann Ronaldo noch zum Friseur gehen?“

Es war ein riesiger Aufreger in Deutschland! Dortmunds Superstars hatten sich am Tag vor der 0:3-Pleite gegen Tottenham einen Friseur bestellt und damit bei vielen Fans großes Unverständnis hervorgerufen. Das Aussehen wäre den BVB-Stars wichtiger, als der sportliche Erfolg, so der Tenor. Doch nun sprang ausgerechnet der so bodenständiger Freiburg-Coach Christian Streich bei einer seiner witzigen Pressekonferenzen für die „schönen“ Superstars in die Bresche. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.