Sasa Schwarzjirg spricht über Leidensgeschichte

„Haut massiv geschädigt“

Man war auf der Suche nach einer Frau mit echtem Beruf und echten Hautproblemen. Und davon hat Schwarzjirg eine Ahnung, denn was heute im Scheinwerferlicht der Kameras vermeintlich makellos erscheint, warf in der Vergangenheit einen Schatten auf ihre Seele. „Eine lange Kortison-Therapie hat meine Haut massiv geschädigt und mein Selbstbewusstsein zerfressen“, schildert sie. „Ich weiß nicht, wie oft ich damals weinend vor dem Spiegel gesessen bin und mein ungeschminktes Gesicht mit all den Makeln nicht ansehen wollte.“