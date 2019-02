„Geht nicht!“ Bickel kritisiert deutschen Referee

„Fehlentscheidung“

Bickel war in der Halbzeitpause darüber nicht begeistert: „Der Elfmeter geht in Ordnung, aber der Schiedsrichter hätte vorher schon Foul gegen Potzmann geben müssen. Das war eine Fehlentscheidung.“ Ähnlich sah es DAZN-Experte Oliver Lederer: „Für mich war es ein klares Foul!“ Detail am Rande: In der Europa League gibt es den Videoschiedsrichter nicht.