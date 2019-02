Fix: Grazer werden zur Plabutschgondel befragt

Die beiden sparennicht mit Kritik an der Opposition. Die, so der Tenor der beiden, würde ständig sämtliche schwarz-blaue Projekte torpedieren und selbst überhaupt keine konstruktiven Vorschläge auf den Tisch legen. Nagl: „Wir haben 300 Millionen Euro im Investitions-Fonds. Von den linken Parteien in Graz höre ich aber nie konkrete Pläne. Das Geld wäre ja da, um Sinnvolles umzusetzen.“