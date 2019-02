Das ist der derzeit beste Damen-Laufschuh der Welt

Im Test wurden 29 Läuferinnen darum gebeten, 16 Paar Straßenlaufschuhe auf den U.S. Virgin Islands, in New England, dem pazifischen Nordwesten und in Las Vegas zu testen. Innerhalb von fünf Wochen haben die Teilnehmerinnen fast 2500 Kilometer absolviert. Der mit Abstand beliebteste Schuh von allen war der Brooks Ghost 10, der sich durch seinen besonderen Komfort und das angenehme Laufgefühl auszeichnet.