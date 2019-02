Sicherheitsschleuse in Innsbrucker Sozialamt kommt

Notfallknöpfe in Büros

Das Prozedere ist vergleichbar mit den Zugangskontrollen am Flughafen oder bei Gericht", erklärte Sozialamtsleiter Markus Warger. Zusätzlich seien auch in diesem Amt Notfallknöpfe in den Büros installiert und es werden regelmäßig Sicherheitstrainings mit einem Polizeitrainer durchgeführt. “Wir setzen aber vor allem auf Deeskalationstrainings - damit es gar nicht so weit kommt, dass andere Maßnahmen greifen müssen", so Warger.