Birgit Minichmayr erhält Großen Schauspielpreis

„Zieht einen sofort in ihren Bann“

„Birgit Minichmayr zieht einen sofort in ihren Bann - man kann den Blick nicht von ihr lassen, so außergewöhnlich ist ihre Kraft. Mit ihrem Spiel, mit ihrer Präsenz hat sie österreichischen genauso wie internationalen Produktionen zu unvergleichlicher Intensität verholfen. Eine starke Schauspielerin und Persönlichkeit, die zu beehren es uns ein Vergnügen ist“, so die aus Branchenexperten zusammengesetzte Jury. 2009 wurde Minichmayr für ihre feinsinnig-nuancierte Darstellung in „Der Knochenmann“ mit dem Diagonale-Schauspielpreis bedacht.