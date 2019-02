Streik im Sozialbereich: „Wir sind überlastet!“

Gestreikt wurde am Dienstag auch bei BBRZ in Graz, dazu kam eine Betriebsversammlung beim Hilfswerk. Am Mittwoch und Donnerstag folgen weitere Protestmaßnahmen. Gewerkschafterin Verena Nussbaum hofft auf Bewegung bei den Arbeitgebern in der nächsten Verhandlungsrunde, die am Montag stattfinden wird.