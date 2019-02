IKEA-Diät: Was ist dran an dem Hype?

Viele werden sich jetzt fragen, was das schwedische Möbelhaus mit Abnehmen zu tun hat. „IKEA“ ist in diesem Falle nur eine Umschreibung für „nordische Essgewohnheiten“. Wer Ikea kennt, ist auch mit den Spezialitäten im Restaurant und aus dem Schweden-Shop vertraut. Wie man mit Fleischbällchen und Rahmsauce abnehmen soll? Lesen Sie, was es mit der Ikea-Diät auf sich hat.