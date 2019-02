„Profil der Uni passt fantastisch zum Standort“

„Krone“: Welche Position kann eine Kunstuniversität einnehmen, wenn eigentlich die Wirtschaft die Hauptrolle spielt?

Brigitte Hütter: Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur die Wirtschaft wichtig ist. Es geht um Innovation, um intelligentes und nachhaltiges Wachstum - also um Ideen und kreative Anwendungen. Es geht auch um Kreativität, übersetzt in digitale Lösungen. Das Profil der Uni passt fantastisch zu diesem Standort.