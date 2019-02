Perfektes Blond für die letzte EAV-Tour

Nach den (öffentlichen) Generalproben in Fehring setzen EAV-Mastermind Thomas Spitzer und Co. aktuell in Deutschland zur großen Abschiedstournee an. Für „1000 Jahre EAV“ überlässt Sänger Klaus Eberhartinger nichts dem Zufall. Für die platinblonde Haarpracht vertraut er dem Grazer Stylisten Dieter Ferschinger - denn: „Dieses Blond gibt’s nur beim Dieter. Er ist der Einzige, der die Farbe so hinbekommt, wie ich das möchte.“ In der Steiermark nimmt die EAV übrigens am 6. und 7. Mai (Graz) und am 16. Juni (Kapfenberg) offiziell Abschied.