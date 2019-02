Tor-Gala! ManCity schießt Chelsea ab - auch Sarri?

Höchste Pleite

Raheem Sterling hatte mit einem Doppelpack (4., 80.) und einem herausgeholten Elfmeter ebenfalls großen Anteil am dritten Liga-Sieg in Folge. Zudem trug sich auch Ilkay Gündogan (25.) in die Schützenliste ein. ManCity gelang mit dem höchsten Liga-Saisonsieg eine eindrucksvolle Revanche für die 0:2-Niederlage bei Chelsea am 8. Dezember im ersten direkten Duell. Die Londoner kassierten zum ersten Mal überhaupt in der Liga sechs Gegentore. Chelsea-Goalie Kepa war dabei noch einer der Besten und verhinderte eine noch höhere Schlappe.