Zwei schwere Skiunfälle in Radstadt

Zu knapp aufgefahren

Der zweite Unfall geschah zirka eine halbe Stunde später, als ein 67-jähriger Pensionist aus Salzburg im selben Skigebiet in der Mitte der Piste in Richtung Talstation fuhr und dabei so knapp auf einen 47-jährigenSlowaken auffuhr, dass er diesen streifte und er nachfolgend zu Sturz kam. Während der ebenfalls zu Sturz gekommene Slowake unverletzt blieb, erlitt der Salzburger einen Oberarmbruch und eine Schädelprellung.